1744 rakımlı Dinek Dağı'ndaki Atlı Safari ve Doğa Parkı'nda, atların kar banyosunun yanı sıra yapılan atlı safari renkli görüntüler oluşturdu.

Kırıkkale’de 1744 rakımlı Dinek Dağı, yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Valilik tarafından turizme kazandırılan Atlı Safari ve Doğa Parkı’nda atlar, karla kaplı alanda gönüllerince koşturdu. Bazıları da kar banyosu yaptı. Atların yaşadığı eğlenceli dakikalar renkli görüntüler oluşturdu.

KAR, ATLARA İYİ GELİYOR

Atlı Safari ve Doğa Parkı’nda görevli Muhammet Talha Kireç, “Sabahın erken saatlerinde geliriz. Atlarımızı maneje alırız. Maneje aldıktan sonra atlar geceden stresleniyor biraz. Bu zamanda da kar bekliyorduk. Hava şartları uygun. Atlar için soğuk da iyi bir şey. Bileklerine çok iyi geliyor.” dedi.

Kırıkkale'nin Dinek Dağı'nda atlar kar banyosu yaptı ViDEO

VÜCUTTAKİ PİSLİĞİ ATIYORLAR

Kar banyosunun atlar için iyi geldiğini belirten Kireç, şu açıklamalarda bulundu:

“Kar banyosunu şu amaçla yapıyorlar. Vücudunda çeşitli parazitler oluşuyor. Ahırda yatarken bazen kirlenebiliyorlar. Vücuttaki pisliği atmak için kar banyosu yapıyorlar. Temizlenmek amacıyla aynı zamanda vücutlarına çok iyi geliyor. Hava şartları nedeniyle çok fazla dışarı çıkartmıyoruz. Onlar da hastalanabilir. Kışın çok fazla bırakmıyoruz. Yazın da sıkılına kadar bırakıyoruz."





"SAFARİ TURLARI YAPIYORUZ"

Herkesin gelip atlara binebileceğini söyleyen Kireç, “5 dakikası 10 lira şeklinde ücretlendirmemiz var. Çok makul bir fiyat. Burada hocalarımız var. İsteğe göre gelip, bizden ders alabilirler. Onun dışında safari turları yapıyoruz. Safari yapmanız için de biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yemleme çok önemli bizim için. Yonca ve kaba yem veriyoruz. Atlarımız çok bakımlıdır. Biz de üstesinden geliyoruz." şeklinde açıklamalarda bulundu.