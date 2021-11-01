Kırk yılı aşkın deneyimi ile müşterilerine güven veren Emsa Jeneratör küresel bir şirket olma yolunda

Jeneratör sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Emsa, yolculuğuna 1977 yılında EAS Elektro Motor olarak başladı.

Jeneratör sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarından biri olan Emsa, yolculuğuna 1977 yılında EAS Elektro Motor olarak başladı.

1982 yılında ilk jeneratör üretimini yapan firma, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çevreci ve son teknoloji ile donatılmış fabrikası ile kısa zamanda Türkiye’de jeneratör ve alternatör üretiminde adından söz edilen bir firma oldu. 1995-1998 yılları arasında İstanbul Sancaktepe’de açılan fabrika ile Emsa Jeneratör bölgenin taleplerine cevap verirken ilk ihracatını da burada yaptı. İstanbul’da bulunan genel merkezine ek olarak 2015 yılında Sancaktepe’de 30.000 m² alan üzerine kurulan yeni üretim tesisinde, AR-GE ve üretim konusunda tecrübeli kadrosu ile üretim kapasitesini artırarak yoluna devam eden Emsa Jeneratör, Eskişehir ve İstanbul’daki üretim tesisleri haricinde Ankara ve İzmir’de bulunan ofisleri ile Türkiye’nin nüfus yoğunluğu en fazla olan şehirlerinde bile müşterileri için anında ulaşılabilecek noktalarda hizmet veriyor.

Enerji sektöründeki yolculuğuna önce 'insan’ ilkesi ile yola çıkan Emsa Jeneratör, zaman içinde kurulan yeni fabrikalar, genişleyen kadrosu ve açıldığı yeni pazarlara rağmen ‘insan odaklı’ çalışma prensibi ile çizgisinden sapmadan yoluna devam ediyor. Çevre hassasiyeti ve müşteri memnuniyeti gibi konulara da büyük önem veren kuruluş, profesyonel üretim süreci ve sorunsuz teslimat gibi alanlarda da verdiği kaliteli hizmetler ile iç pazarda olduğu gibi dış pazarda da dinamiklerini koruyan bir şirket olmaya devam ediyor.Emsa Jeneratör’ün ürün grupları arasında dizel jeneratör, mobil jeneratörler, ışık kuleleri müşterilerin taleplerine göre geliştirilen senkron sistemler, araç içi-araç altı jeneratör gibi özel çözümler ve portatif jeneratörler bulunuyor.

Tüm ürün grupları ile müşterilerinin ihtiyacının tam olarak giderilmesini amaçlayan Emsa Jeneratör, satış öncesi yer tespiti, satış sonrası jeneratör sistemlerinin kullanılacağı alana taşınması ve kurulum gibi konularda da teknik ekipleri ile müşterilerine ihtiyaç duydukları anda hizmet veriyor.Türkiye’nin sanayileşme sürecinde iki büyük üretim tesisinde uzman teknik kadrolarının gözetiminde üretilen jeneratör ve alternatörleri, yurt içi ve yurt dışı satışları ile katkıları olan Emsa Jeneratör, ticari kaygılardan öte müşterilerine mutluluk veren bir firma olma hedefiyle hareket ediyor. Bu sebeple üretimden satışa ve satış sonrası destek hizmetlerine kadar ‘müşteri memnuniyetini’ esas alan firma, müşterilerinin her türlü geri bildirimine önem veriyor ve gelen tüm talepleri memnuniyete çevirme konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Alanında kendini ispatlamış AR-GE grubu ile küresel anlamda yüksek hacimli dizel motor taleplerine cevap verirken maliyetlerin artmasına da tedbir olarak özel projeler geliştiren Emsa Jeneratör, bu projelerle de her zaman müşterilerinin yanında olduğunu gösteriyor.Küresel kesintisiz enerji üretimi pazarında 6 kıtada ve 102 ülkede ihracat faaliyetleri olan Emsa Jeneratör, ISO 9001 Kalite Sertifikasının yanında, ürünlerinin çevreye zararının olmadığını gösteren CE Belgesi’ne de sahiptir.





Fabrikalarındaki üretim aşamalarında çevre kirliliğini önlemek için gerekli tedbirleri uygulayan firma, ilkim krizinin tırmandığı son yıllarda çevre duyarlılığı ile de ülkemizdeki birçok firmaya örnek oluyor.Temel hedefleri arasında küresel bir firma olarak faaliyetlerine devam etmek olan Emsa Jeneratör, Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği ve içerisinde 2020 yılında Türkiye’den dünyaya en çok ihracat yapan firmaların bulunduğu onur listesinde yer alıyor. Dünyada ve Türkiye’de artan jeneratör ve alternatör taleplerine cevap vermek için üretim aşamalarında gelişen teknolojiyi sürekli takip eden firma, küresel pazardaki hedeflerine ulaşmak için de faaliyet planlarını güncel tutmaya önem veriyor.