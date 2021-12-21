- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Kırklareli'de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki
Kırklareli'de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki
Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde sürekli olarak arabaların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki, köylünün bir parçası oldu.
- İHA
- 21.12.2021 - 04:16
- Güncelleme : 21.12.2021 - 04:35
Havaların soğumasıyla birlikte Demirköy'ün Sivriler köyünde bir tilki yoldan geçen arabaların önüne çıkıp yiyecek istiyor.
YOLDAN GEÇENLER PAŞA'YI UNUTMUYOR
Köylüler ve yoldan geçenler de tilkiye 'Paşa' ismini verdi. Ormancı ekiplerinin önüne geçen tilkiye, ormancılar da yiyecek verdi.
Köylülerin ve yoldan geçenlerin ilgi odağı olan 'Paşa', görenleri hayrete düşürüyor.
Kırklareli'de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki - VİDEO