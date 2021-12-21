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Kırklareli'de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki

Kırklareli'de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki

Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde sürekli olarak arabaların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki, köylünün bir parçası oldu.