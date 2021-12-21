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    Kırklareli'de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki

    Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde sürekli olarak arabaların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki, köylünün bir parçası oldu.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 04:16
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 04:35
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    Kırklareli'de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki

    Havaların soğumasıyla birlikte Demirköy'ün Sivriler köyünde bir tilki yoldan geçen arabaların önüne çıkıp yiyecek istiyor.

    YOLDAN GEÇENLER PAŞA'YI UNUTMUYOR

    Köylüler ve yoldan geçenler de tilkiye 'Paşa' ismini verdi. Ormancı ekiplerinin önüne geçen tilkiye, ormancılar da yiyecek verdi.

    Köylülerin ve yoldan geçenlerin ilgi odağı olan 'Paşa', görenleri hayrete düşürüyor.

    Kırklareli'de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki - VİDEO

    Kırklareli de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki #1

    Kırklareli de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki #2

    Kırklareli de araçların önüne geçerek yiyecek isteyen tilki #3

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