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Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada tarihi el yazması İncil ile 2 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 gözaltına alındı.