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    Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

    Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada tarihi el yazması İncil ile 2 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 3 gözaltına alındı.
    • 12.08.2022 - 20:54
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 21:04
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    Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinin Karamesutlu köyü TEM gişeleri mevkisinde yol uygulaması sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurup arama yaptı.

    Aramada aracın bagaj içi döşeme altına gizlenmiş el yazması 1 İncil, 2 Tevrat ile 2 Sefer Tora (ahit sandığı) ele geçirildi.

    3 kişi gözaltına alındı

    Hristiyanlığın erken dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kitapları satmaya çalıştığı belirlenen N.A., Y.E.E. ve E.V.U., gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre, ele geçirilen kitaplarla ilgili inceleme devam ediyor.

    Kırklareli'de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi

    Kırklareli de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi #1

    Kırklareli de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi #2

    Kırklareli de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi #3

    Kırklareli de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi #4

    Kırklareli de el yazması İncil ve Tevrat ele geçirildi #5


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