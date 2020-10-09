Kırklareli'de otomobilini doludan korumak için kahvehaneye park etti

Kırklareli'de otomobilini doludan korumak için kahvehaneye park etti

Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, meteorolojinin uyarısı üzerine otomobilini yağıştan korumak için, camlarını söktüğü kahvehaneye aldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde kahvehane işleten Ercan Baydur'a belediyeden dolu yağacağına ilişkin bilgilendirme mesajı geldi.

KAPALI YER ARADI BULAMADI

Baydur, şiddetli yağış ve dolu uyarılarının ardından otomobilinin zarar görmemesi için kapalı bir alan aradığını ancak bulamadığını söyledi.

Bunun üzerine aracını camlarını söktüğü kahvehanenin içine aldığını anlatan Baydur, uyarı geçene kadar otomobilinin yerinde kalacağını dile getirdi.

"KAHVELER BOŞ BARİ ARABAMIZI KORUYALIM"

Baydur, "Dolu yağacak dediler. Belediye mesaj atmıştı. Biz de tedbir amaçlı sokalım dedik. Zaten kahveler boş, bari arabamızı koruyalım." ifadelerini kullandı.



Mahalle sakinlerinden Dursun Toklucuk ise ilk kez kahvehanede bir otomobil gördüğünü ve çok şaşırdığını ifade etti.

Kırklareli'de otomobilini doludan korumak için kahvehaneye park etti VİDEO

