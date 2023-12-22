Kırklareli’de sigaranın zararları panelinin arasında sigara dumanları yükseldi Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen sigaranın zararları panelinde katılımcılar, verilen arada sigara içti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde, sigaranın zararları paneli düzenlendi.

Panelde, Türkiye ve dünyada sigara kullanımına dair daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konuşuldu.

Panel arasında sigara içmeye çıktılar

Panelde konuşulanların ise katılımcılar tarafından ne kadar dikkate alındığı soru işareti olarak akıllarda kaldı.

Zira panele verilen arada salonun önünde sigaralar yakıldı...

Panele verilen arada katılımcıların çoğunun sigara içtiği anlar kameralara yansıdı.

Akciğer kanserinin nedeni sigara

Panelde konuşan Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, akciğer kanserinin neredeyse tek nedeninin sigara olduğunu ifade ederken Türkiye’de bu kanser türü hızla yayılmakta.

Tedavisi çok pahalı

Akciğer kanserinin tedavisinin çok pahalı ve başarı açısından problemli olduğunu vurgulayan Sezer, "Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yağmur gibi yağan akciğer kanseri problemimiz var, 25 bin kişi her yıl akciğer kanserinden ölüyor. Sigara içen birinin ortalama kaybettiği yaşam süresi 15 yıl. Türkiye'de en çok öldüren 5 kanserin 5'i de sigarayla bağlantılı." diye konuştu.

Türkiye’de sigara fiyatları düşük

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder ise tütün ve tütün ürünlerinde fiyatların artırılmasının caydırıcılık açısından önemli olduğunu bildirdi.

Türkiye'de sigara fiyatlarının diğer ülkelere göre kıyaslandığında düşük seviyelerde kaldığını belirten Ergüder, şu an en çok sigara içilen ülkelerin arasında Türkiye'nin de olduğunu kaydetti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de sigaranın zararlarını anlatan konuşmalar yaptı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)