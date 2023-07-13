Kırklareli'de vatandaş serinleyecek yer aradı: Sıcaktan bunalıma girdik Sıcak havaların etkisini gösterdiği kentte vatandaşlar ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanlarda vakit geçirirken derede serinlemeye çalışan bir kişi sıcaktan bunalıma girdiklerini ifade etti.

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AA

Sıcaklar vatandaşı canından bezdirdi...

Her geçen gün artan hava sıcaklığı ardından vatandaş serinleyecek yer arıyor.

Edirne'de 38 derece ölçülen sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde zaman geçiriyor.

Bunaltıcı sıcaktan korunmaya çalışanlar, ağaç gölgeleri, yeşil alanlar ve kapalı alanları tercih ediyor.

Vatandaşlar serinleyecek yer aradı

Sıcak havadan korunmak isteyenler ağaç gölgeleri ile yeşil alanlarda oturuyor.

Bazı kent sakinleri de bunaltıcı sıcak hava nedeniyle Şeytan Dere'de serinlemeye çalışıyor.

"Sıcaktan bunalıma girdik"

Derede serinleyen Volkan Demir, sıcak havanın yaşamı olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "Hava öyle bir sıcak ki bunalıma girdik. Geldik buraya yüzmeye serinlemeye." dedi.

Sıcak hava nedeniyle yaklaşık 5 kilometre yürüyerek dereye geldiklerini anlatan Demir, yüzerek serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşlara sıcak uyarısı

Uzmanlar, sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.