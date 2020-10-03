Zifte bulanmış halde bulunduktan sonra hayvan barınağına götürülen ve 'Şanslı' adı verilen yavru köpek iyileşmeye başladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, ağustos ayında zifte bulanmış halde yavru bir köpek bulundu.

İtfaiye ekiplerince kurtarılıp Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne götürülen ve görevliler tarafından temizlenen köpeğe 'Şanslı' adı verildi.

HAYATA TUTUNDU

Tüyleri yeniden çıkan ve görevlilerin gözü gibi baktığı Şanslı, sağlığına kavuşarak barınağın maskotu oldu.

'Şanslı'yı sahiplenen barınak görevlisi Ayşe Özdemir, "Zift içindeydi. Zor nefes alıyordu. Çok zor çıkardık zifti. Şükürler olsun kurtardık. Şu an ben ilgileniyorum Şanslı’yla. Şanslı bizim maskotumuz. Aramızda özel bir bağ oluştu, çocuğum gibi oldu" dedi.

Kırklareli'de zifte bulanan yavru köpek sağlığına kavuştu

"YAŞAMA İHTİMALİ DÜŞÜKTÜ"

Kendilerine ilk getirildiğinde Şanslı’nın durumunun çok üzücü oluğunu belirten Özdemir, "Yaşama ihtimalinin düşük olduğunu düşündük ancak o sağlığına kavuştu. Hayvanların hepsini seviyorum ama onunla daha bir başka ilgileniyoruz. Çünkü durumu gerçekten çok kötüydü. Şükürler olsun yaşadı. O bizim eğlencemiz, her şeyimiz. Barınak geçici ama Şanslı'yla dostluğumuz gerçek" dedi.