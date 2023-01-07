Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan Balkan geleneği "Koleda" gecesi düzenlendi.

Kırklareli'nde Trakya ve Balkan coğrafyasında bin yıllık bir geçmişe dayanan ve korku gecesi geleneği olarak anılan 'Koleda' kutlamaları yapıldı.

Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Belediyesi'nce organize edilen etkinliğe katılanlar önce yüzlerini boyadı, yüzlerine maske, omuzlarına beyaz çarşaf taktı.

Grup, daha sonra yürüyüş yaparak çeşitli korkutucu sesler çıkardı.

Vatandaşları korkuttular

Bazı kişiler evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.

Kültür Park'a kadar yürüyen katılımcılar burada yakılan ateşlerin etrafında toplandı.

Kırklareli'nde Balkan geleneği 'Koleda' kutlandı VİDEO



Müzik eşliğinde eğlendiler

Daha sonra belde sakinlerinin yaptığı kabak tatlısı, tepsilerde konuklara ikram edildi. İkramların ardından katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın bir Balkan geleneği olduğunu belirterek, bu vesileyle halkın bir araya geldiğini söyledi.

"Çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik"

Bu yıl etkinliğin beşincisini düzenlediklerini anımsatan Çölgeçen, "Biz bu gece kabaklarımızı pişiriyoruz, mısırlarımızı kaynatıyoruz. Bu yıl güzel bir katılım oldu. Her sene üzerine koyarak etkinliğimizi geliştiriyoruz. Balkanlar'da dedelerimizin bin yıldır kutladığı bir gelenek bu. Masallarla, hikayelerle çocuklarımızın zihinlerini, hayallerini genişletmek için yapılan bir etkinlik." diye konuştu.

Geceye katılanlardan Sedef Yörük ise organizasyonda çok eğlendiklerini söyledi.

"Amacımız kötü ruhları korkutup kaçırmak"

Kapı kapı gezerek vatandaşları korkuttuklarını ifade eden Yörük, "Amacımız kötü ruhları korkutup kaçırmak. Her sene değişik makyajlar yapmaya çalışıyoruz. Böyle her sene daha 'korkunç' olmaya çalışıyoruz kötü ruhları korkutmak için." dedi.