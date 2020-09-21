Kırklareli'nde leyleklerin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu

Sıcak bölgelere doğru yola çıkan leylekler, sürüler halinde ahenkle süzüldü.

Kırklareli'nde leylekler, sürüler halinde güneye doğru göç etmeye başladı.

İlkbaharın ilk günlerinde sıcak iklimleri kendilerine mesken tutan leylekler, bu kez sonbaharın gelmesiyle sıcak memleketlere kanat çırpmaya başladı.

LEYLEKLERİN GÖÇÜ

Yavruları ile birlikte sürüler halinde ahenkle süzülen leylekler, gökyüzünde görsel şölen sundu.

Yüzlerce leyleği görenler cep telefonu kameralarıyla leyleklerin göç yolculuğunu kaydetti.