Kırklareli'nde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma kısıtlamalarını ihlal ederek mesire alanında piknik yapan 6 kişiye ceza kesildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" sürecini sürdürüyor.

Ekipler, mesire alanlarında toplanan veya piknik yapan vatandaşları drone ile tespit ediyor.

6 KİŞİ YAKALANDI

Karahıdır Korusu'nda gerçekleştirilen denetimde ağaç altında 3 otomobilin olduğunu fark eden ekipler, 6 kişi hakkında tutanak hazırladı. Hazırlanan tutanak Kırklareli Valiliğine gönderildi.

Kırklareli'nde piknik yapanlar drone'la tespit edildi ViDEO

"LÜTFEN KURALLARA UYALIM"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sosyal medya hesabından drone ile gerçekleştirilen denetimlerin görüntülerini paylaşarak, "Tam kapanma döneminde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz il genelinde kolluk kuvvetlerimizce drone ile havadan gerçekleştiriliyor. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.