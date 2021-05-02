Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
472.303
-0.86%
EXEN Coin
27.69
-0.68%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Kırklareli'nde piknik yapanlar drone'la tespit edildi

    Kırklareli'nde koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma kısıtlamalarını ihlal ederek mesire alanında piknik yapan 6 kişiye ceza kesildi.
    • AA
    • 02.05.2021 - 12:16
    • Güncelleme : 02.05.2021 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kırklareli'nde piknik yapanlar drone'la tespit edildi

    Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" sürecini sürdürüyor.

    Ekipler, mesire alanlarında toplanan veya piknik yapan vatandaşları drone ile tespit ediyor.

    6 KİŞİ YAKALANDI

    Karahıdır Korusu'nda gerçekleştirilen denetimde ağaç altında 3 otomobilin olduğunu fark eden ekipler, 6 kişi hakkında tutanak hazırladı. Hazırlanan tutanak Kırklareli Valiliğine gönderildi.

    Kırklareli'nde piknik yapanlar drone'la tespit edildi ViDEO

    drone

    "LÜTFEN KURALLARA UYALIM"

    Kırklareli Valisi Osman Bilgin, sosyal medya hesabından drone ile gerçekleştirilen denetimlerin görüntülerini paylaşarak, "Tam kapanma döneminde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz il genelinde kolluk kuvvetlerimizce drone ile havadan gerçekleştiriliyor. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

    drone

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir