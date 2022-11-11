10 Kasım Atatürk’ü anma günü nedeniyle, Kırklareli Lüleburgaz Evrensekiz kasabasında yaşayan 46 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, tarlaya Atatürk sevgisini yazdı.

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84’üncü yılında tüm yurtta olduğu gibi Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da da düzenlenen törenlerle anıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz kasabasında yaşayan 46 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, 23 dönümlük tarlaya saatler süren çalışma sonunda traktör yardımı ile “10 Kasım Atam İzindeyiz” yazdı.

Tarladaki yazı dron ile görüntülendi

Hem çiftçilik hem de fotoğraf sanatçısı olan Tunçkol yanında getirdiği dron ile tarlaya yazdığı yazıyı görüntüledi.

"Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ile anıyorum, mekanları cennet olsun"

Burak Tunçkol, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 84, ölüm yıldönümü nedeniyle tarlaya ‘10 Kasım Atam İzindeyiz’ yazdık. Çünkü Atatürk sevgisi hiçbir şeye değişilmez, cephelerde savaşmış ve bize bu vatanı bırakmış bir devlet adamını anıyoruz. Biz rahatça bu ülkede yaşıyorsak Atatürk’ün sayesindedir. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ile anıyorum, hepsinin mekanları cennet olsun. Tarlaya bu yazıyı yazdık ama bu sevgimizi göstermeye yetmiyor. Bu yazımızı yazmak 2-3 saatimi aldı” diye konuştu.

Kırklareli'nde tarlaya yazılan "10 Kasım Atam İzindeyiz" yazısı havadan görüntülendi VİDEO