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    Kırklareli'nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor

    Lüleburgaz ilçesinde bir besici, derenin taşması sonucu su basan ahırından kurtardığı üç buzağıya evinin balkonunda bakıyor.
    • AA
    • 31.12.2021 - 01:05
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 01:20
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    Kırklareli'nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor

    İlçede önceki gün etkili olan sağanağın ardından, Yılmaz ve Yıldırım mahallelerinden geçen Lüleburgaz Deresi'nin taşmasıyla birçok ev ve iş yerini su bastı.

    KURTARDIĞI HAYVANLARINI BALKONA ALDI

    Yıldırım Mahallesi'nde evinin bahçesindeki ahırda buzağıların suya kapıldığını fark eden Süleyman Tuncay, kurtardığı hayvanlarını balkonuna aldı.

    Tuncay, derenin aniden taşması sonucu ahırı ve evini su bastığını, buzağıları sırtına alarak balkona taşıdığını söyledi.

    Kırklareli'nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor - VİDEO

    Kırklareli nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor #1

    "DIŞARIDA OLSA HAYVNALAR ÖLECEKTİ"

    Hayvanlarını bir süre daha balkonda besleyeceğini belirten Tuncay, "Çok zararımız oldu, yem ve samanlar gitti. Ahır zaten suyla dolmuştu. Evimizin balkonuna aldık hayvanlarımızı, burada besliyoruz. Ne yapalım, dışarıda olsaydı ölecekti hayvanlar. Mecburduk buraya almaya. Dere taştığında hayvanlara bir şey olacak diye korktuk." ifadelerini kullandı.

    Kırklareli nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor #2

    Kırklareli nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor #3

    Kırklareli nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor #4

    Kırklareli nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor #5

    Kırklareli nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor #6

    Kırklareli nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor #7

    Kırklareli nde taşkından kurtardığı buzağılarını balkonunda besliyor #8

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