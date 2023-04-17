Kirli ayakkabılara elveda! Ayakkabılarınız 6 adımda ilk günkü gibi bembeyaz olacak Siz de beyaz ayakkabı düşkünüyseniz onların ne kadar çabuk kirlendiğini bilirsiniz. Sizler için ayakkabılarınızı ilk günkü gibi tertemiz yapacak adımları derledik. İşte ayakkabılarınızı pırıl pırıl yapacak 6 adım...

İster koşun, ister yürüyüş yapın spor ayakkabıları hem rahatlık hem de görüntü açısından tercih ediliyor.

Özellikle bahar aylarının vazgeçilmezi haline geliyor. Ancak bir çift ayakkabınız varsa onları temiz tutmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz.

Çamur, yağmur gibi durumlar ayakkabıların kirlenmesine yol açıyor ve kısa sürede aşınıyor. Birçoğumuz direkt çöpe atıyor, yenilerini alıyoruz.

Neyse ki kirlenen ayakkabılarınızı artık çöpe atmayacaksınız. Onları ilk günkü gibi bembeyaz yapacak sır aşağıda.

Bu 6 adımı uygularsanız hem ayakkabınız yeni gibi görünecek hem de bembeyaz olacak. İşte 6 adımda anlattık.

1- Topaklanmış çamuru temizleyin

Spor ayakkabılarınızı çamura bulamayı başardıysanız, kurumaya bırakın ve ardından büyük parçalardan kurtulmak için birbirine vurun. Ayakkabının üst kısmına ve lastik kenarlarına yapışan inatçı çamuru eski bir bıçağın arkasıyla nazikçe çıkarın.

2- Bağcıkları ıslatın

Temiz bağcıklar, spor ayakkabılarınızın görünümünü anında yükseltir. Bağcıkları çözerek başlayın ve ayakkabının geri kalanını temizlemeye devam ederken bağcıkları güçlü bir çamaşır suyunda bekletin.

İşiniz bittiğinde bağcıkları iyice durulayın ve kuruması için asın. İsterseniz çamaşır makinesinde de yıkayabilirsiniz.

3- Dışını temizleyin

Deri: Deri üzerinde çok sert bir şey kullanmaktan kaçının. Yüzeyi bir bezle ve zayıf bir bulaşık deterjanıyla silmek işe yarar. Bunu düzenli olarak yaparsanız daha iyi sonuçlar alırsınız. Deriye zarar verebileceğinden biyolojik çamaşır deterjanı kullanmayın.

Bez: Gevşek kiri çıkarmak için yumuşak bir fırça kullanın. Kauçuk kenarları ve dili de fırçalamayı unutmayın. Birkaç damla bulaşık deterjanını bir bardak ılık suya karıştırın ve yumuşak bir fırçayı (eski bir diş fırçası) veya temiz bir bezi solüsyona batırın. Her bir ayakkabıyı nazikçe fırçalayın. Başka bir temiz bezi sadece suyla ıslatın ve durulamak için ayakkabıları silin.

4- Tabanları fırçalayın

Şimdi tabanları ve kauçuk burunları halletmenin zamanı geldi. Bunlar pürüzsüzse, yukarıdaki bez ve bulaşık deterjanı yöntemi işe yarayacaktır. Kauçuk dokuluysa, oluklara girmek ve kiri çıkarmak için eski bir diş fırçası kullanın.

5- Yalnızca havada kurutun

Spor ayakkabılarının dillerini açın ve doğal olarak kurumasını bekleyin. Temizlerken içleri ıslanırsa, içine buruşturulmuş bir gazete koyun ve gece boyunca bırakın, ardından spor ayakkabılarını çıkarın ve kurumaya devam etmesine izin verin.

Spor ayakkabılarınızı asla makinede yıkamayın veya doğrudan bir ısı kaynağının yanında kurutmayın.