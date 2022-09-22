Kırşehir'de 15 dakikalık yağış sonrası biriken suda balık tuttu

Yağış sonrası oluşan su birikintisinde altyapı sorununu eleştirmek isteyen bir esnaf demirden yaptığı olta ile balık tuttuğu fotoğrafını paylaştı.

Kırşehir’de gece başlayıp 15 dakika yağan yağmur sonrasında Kılıçözlü Sanayi Sitesinde her yer göle döndü.

Bu durumu tiye almak isteyen metal işler esnafı, sabah iş yerine geldiğinde oluşan su birikintisi karşısında demirden yaptığı olta ve otomobil üzerinden çektiği balık tutma fotoğrafı ile kentteki altyapı sorununu eleştirdi.

"Suçlamak gibi bir niyetimiz yok"

Esnaf Yasin Şimşek yağış sonucu oluşan su birikintisinin kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Oluşan yağış sonucu kapımızın önünde oluşan su birikintisini balık tutma fotoğrafı ile tiye aldık. Birilerine sesimizi duyurmak yada suçlamak gibi bir niyetimiz yok. Kapımızın önünde oluşan su birikintisinin kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her yağmur sonrası taşkın oluşuyor

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda da yağış sonrasında, il merkezi başta olmak üzere birçok yerde su birikintileri oluşmuştu.