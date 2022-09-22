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    Kırşehir'de 15 dakikalık yağış sonrası biriken suda balık tuttu

    Yağış sonrası oluşan su birikintisinde altyapı sorununu eleştirmek isteyen bir esnaf demirden yaptığı olta ile balık tuttuğu fotoğrafını paylaştı.
    • 22.09.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 18:03
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    Kırşehir'de 15 dakikalık yağış sonrası biriken suda balık tuttu

    Kırşehir’de gece başlayıp 15 dakika yağan yağmur sonrasında Kılıçözlü Sanayi Sitesinde her yer göle döndü.

    Bu durumu tiye almak isteyen metal işler esnafı, sabah iş yerine geldiğinde oluşan su birikintisi karşısında demirden yaptığı olta ve otomobil üzerinden çektiği balık tutma fotoğrafı ile kentteki altyapı sorununu eleştirdi.

    "Suçlamak gibi bir niyetimiz yok"

    Esnaf Yasin Şimşek yağış sonucu oluşan su birikintisinin kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Oluşan yağış sonucu kapımızın önünde oluşan su birikintisini balık tutma fotoğrafı ile tiye aldık. Birilerine sesimizi duyurmak yada suçlamak gibi bir niyetimiz yok. Kapımızın önünde oluşan su birikintisinin kaldırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Her yağmur sonrası taşkın oluşuyor

    İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda da yağış sonrasında, il merkezi başta olmak üzere birçok yerde su birikintileri oluşmuştu.

    Kırşehir de 15 dakikalık yağış sonrası biriken suda balık tuttu #1

    Kırşehir de 15 dakikalık yağış sonrası biriken suda balık tuttu #2

    Kırşehir de 15 dakikalık yağış sonrası biriken suda balık tuttu #3


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