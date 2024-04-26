Kırşehir'de Cins adlı papağanın 'Ölürüm Türkiyem' melodisini söylediği anlar Mustafa Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodisini seslendiren papağan, kısa sürede ilgi odağı oldu.

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İHA

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede ilgi çekti.

Kırşehir'de yaşayan ve 2008 yılında vefat eden Dilaver Cebeci'ye ait olduğunu bilinen papağan, seslendirdiği şarkılarla gündeme geliyor.

Ölürüm Türkiyem şarkısını seslendiriyor

Mustafa Yıldızdoğan tarafından bestelenen 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının melodilerini de seslendiren papağanın o anları büyük beğeni alıyor.

Şehirde takip edilen papağan hakkında bilgi veren Hüdayi Pakel, 'cici' adını verdikleri papağanın sivil toplum kuruluşunun da daimi üyesi olduğunu söyledi.

"Bize destek veriyor"

Pakel açıklamasında, "Bizimle toplantılarımıza katılır. Sendikamıza gelen emekli arkadaşlarımıza yoldaşlık eder. Onlarla birlikte Yıldızdoğan'ın 'Ölürüm Türkiyem' şarkısını seslendirir. Bize destek veriyor gibi hal içerisinde olur." dedi.

"İkilinin hiçbir geçimsizliği de yok"

Sivil toplum kuruluşunda aynı cins olmamasına rağmen adını 'Yeşil' koydukları muhabbet kuşuyla aynı kafesin sahibi olan papağanın kavga etmediğini de aktaran Pakel açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Aynı cins olmamasına rağmen aynı kafeste muhabbet kuşumuz 'Yeşil' ile birlikte yaşıyor. İkilinin hiçbir geçimsizliği de yok. Eğitimden gelen gücümüzü kullanıyoruz ve canları da eğitebileceğimizi söylüyoruz."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)