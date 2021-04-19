Boş tarlaya Türk bayrağını çizen baba-oğlun çalışması, havadan görüntülendi.

Kırşehir'de yaşayan sağlık memuru Eren Çağlar ile çiftçi babası Ahmet Çağlar, bayrak sevgisini tarlaya işledi.

Çağlar Ailesi, merkeze bağlı Ulupınar köyünde 70 bin metrekarelik boş tarlaya 50 bin metrekarelik Türk bayrağı çizdi.

TARLAYA TÜRK BAYRAĞI ÇİZDİLER

Yerel basına konuşan baba-oğul, "Bizim millet olarak, vatan ve bayrağımız her şeyden önce gelir. Vatan ve bayrak sevgimizi tarlamıza nakşettik." dedi.

BAYRAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tarlaya çizilen Türk bayrağı beğeni toplarken, aile, "Bu çalışma nedeniyle bizi tebrik eden, bizimle aynı hissiyatta olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eren Çağlar ile Ahmet Çağlar'ın çalışması, havadan görüntülendi.

Kırşehir'de tarlasına traktörle Türk bayrağı çizen sağlık memuru ViDEO