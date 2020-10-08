Kırşehir’deki kuş cenneti Seyfe Gölü kurudu

Yıllar önce koruma garantisi verilen göl, şimdilerde kurak günler geçiriyor.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde bulunan ve İç Anadolu Bölgesi'nin önemli su kaynaklarından Seyfe Gölü, yeryüzünden adeta silindi.

Seyfe Gölü, 1989 yılında 1'inci derece sit alanı, 1990 yılında tabiat koruma alanı ilan edildi.

KUŞLAR UĞRAMAZ OLDU

Göl, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası düzeyde korunması garanti altına alındı. 152 bin hektarlık Seyfe Gölü, şimdilerde kuraklıkla mücadele ediyor.

Sulak olduğu dönemde 187 kuş türüne ev sahipliği yapan göle, tamamen kuruması nedeniyle hiçbir kuş türü uğramıyor.

PINARLAR KURUDU

Seyfe, Horla ve Malya pınarları, gölü besleyen 3 ana pınar olarak biliniyor. Ancak bu pınarlardan su girişi bulunmuyor. Bu yüzden göldeki kuş varlığı yok oluyor.

Göl konusunda tek beklenti yağış olarak öne çıkıyor. Diğer taraftan yetkililerden gölle ilgili çalışma yapmaları isteniyor.