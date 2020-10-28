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- Kırşehir'in Japon Bahçesi'nden sonbahar manzaraları
Kırşehir'in Japon Bahçesi'nden sonbahar manzaraları
Japonya'nın sınırları dışında en büyük Japon bahçelerinden biri olan Kırşehir'in Japon Bahçesi, sonbaharın renkleri ile etkileyici manzaralar ortaya çıkardı.
- AA
- 28.10.2020 - 09:02
Kırşehir'in Kaman ilçesinde bulunan bulunan Japon Bahçesi, sonbaharın renklerine büründü.
Bahçe, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi tarafından 1993 yılında, Altes Prensi Takahito Mikasa'nın Kalehöyük kazılarını başlatması anısına yağılmıştı.
SONBAHAR, JAPON BAHÇESİ'NE DE UĞRADI
Bölge halkına rekreasyon alanı oluşturulması amacıyla yaptırılan bahçeki bitkiler, sonbaharın renklerini alınca, ortaya büyüleyici manzaralar çıktı.
Bahçe bazı balık türlerinede ev sahipliği yapıyor.