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Kırşehir'in Japon Bahçesi'nden sonbahar manzaraları

Kırşehir'in Japon Bahçesi'nden sonbahar manzaraları

Japonya'nın sınırları dışında en büyük Japon bahçelerinden biri olan Kırşehir'in Japon Bahçesi, sonbaharın renkleri ile etkileyici manzaralar ortaya çıkardı.