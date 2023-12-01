Kış bastırdı! Eskişehir’de bozaya rağbet arttı Boza, kış aylarının geleneksel içeceği. Soğuk havanın kendisini hissettirdiği Eskişehir’de de boza satışları artış gösterdi.

İHA

Boza, soğuk havanın kendisini hissettirdiği aylarda tercih ediliyor.

Yüzyıllardır süre gelen bir gelenek haline gelen mısır, şeker ve suyun karşımı ile aroma kıvamına getirilerek hazırlanan boza kış aylarının yaşandığı günlerde tüketimi artan içecekler arasında öne çıkıyor.

Havaların soğumasıyla birlikte vücut direncini hastalıklara karşı artırmasıyla bilinen bozaya vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Kilosu 60 lira

Kilosu 60 liradan satılan bozadan dört bardak çıkarken, genel olarak tarçın serpilerek tüketilmesi önerilen boza vatandaşlardan rağbet görüyor.

"Yaz dönemine göre bu aylarda bozaya ilgi daha yüksek"

Bozacı esnaf, yaz dönemine göre bu aylarda bozaya ilginin daha fazla olduğunu belirterek, özellikle şehir dışından gelenlerin bozayı tercih ettiklerini ifade etti.

“Bozayı tüketerek vücutlarına fayda sağlıyorlar”

Bir bozacıda çalışan Emir Kandiroğlu ise vatandaşların pratik tatlı ihtiyacı için boza içtiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

Yaza göre bu dönemde boza satışlarımız iyi. Özellikle şehir dışından gelerek boza içen çok var. Yerli halk için zaten boza bir kültür haline geldi. Bozayı birkaç dakika içinde tüketerek hem tatlı ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem vücutlarına fayda sağlıyorlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)