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    KIŞ BU HAFTA GERİ DÖNÜYOR... İşte haftalık hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinden haftalık hava durumunu yayınladı. Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?
    • 14.11.2022 - 15:00
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    KIŞ BU HAFTA GERİ DÖNÜYOR... İşte haftalık hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım - 18 Kasım tarihli hava durumuna ait raporu resmi internet sitesinde paylaştı.

    Kasım ayının ilk iki haftasında mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıkların birçok ilde bu haftadan itibaren düşüşe geçeceği bildirildi.

    Ülke genelinde yer yer kuvvetli yağışların görüleceğini kaydeden Meteoroloji uzmanları, sis ve pusun da hafta içi bazı kentleri etkileyeceğini bildirdi.

    Bunun akabinde gün gün hava durumu raporunu görmek isteyenler, "Bu hafta hava nasıl olacak?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Bu hafta hava nasıl olacak? İşte yanıtı...

    Haftalık hava durumu

    Meteoroloji uzmanları bu hafta pazartesi gününden itibaren Karadeniz'in doğusunda başlayacak yağışların iç kesimlerde sis ve pus olarak kendisini hissettireceğini, hafta ortasından itibaren ise yağışların Güneydoğu'ya taşınacağını bildirdi.

    İstanbul'da perşembe günü başlaması beklenen yağmur, cuma günü ise şiddetini artıracak.

    14 KASIM PAZARTESİ

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