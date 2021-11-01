Kış desteği başvuru ekranı: 2021 Kömür ve elektrik yardım başvurusu nasıl yapılır?

Kış desteği başvuru ekranı: 2021 Kömür ve elektrik yardım başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Yanık, kış aylarına girilirken ihtiyaç sahiplerine kış yardımı yapılacağını açıkladı. Peki kömür ve elektrik yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 kış desteği başvuru ekranı...

Kara kış kapıdayken ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, kara kara nasıl ısınacaklarını düşünürken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yüzleri güldürecek bir açıklama geldi.

Bakan Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 2,5 milyar lira yardım vereceklerini duyurdu.

Bakan Yanık'ın açıklamasının ardından kış desteğine başvuruda bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yakacak ve elektrik yardımı başvurularının nereden yapılacağını araştırmaya başladı.

Peki 2021 kömür ve elektrik yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 kış desteği başvuru ekranı...

KIŞ DESTEĞİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü belirterek, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen göstereceklerini kaydetti.

Bakan Yanık, yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kış ayları boyunca yardımların süreceğini ve dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu kaydeden Bakan Yanık, "Tüm Türkiye'de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Elektrik Tüketim Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, ''İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.'' dedi.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN

Yapılacak yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden üzerinden başvurabilecek.

Elektrik Tüketim Desteği'nin ise sosyal yardım programından düzenli olarak faydalanan vatandaşlara, herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadan verildiği belirtildi.

Sadece kimlik kartı ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmelerinin yeterli olduğu kaydedildi.