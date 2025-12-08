Kış gelince en çok bu burçlar yataklara düşüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Astroloji dünyasında uzun süredir tartışılan bir konu olan “burçlar ve sağlık ilişkisi” yeniden gündeme geldi.

Bilimsel araştırmalar burçların doğrudan sağlık üzerinde etkili olduğunu doğrulamasa da, uzmanlar karakter yapısı, stres yönetimi ve yaşam alışkanlıklarının bağışıklık sistemi üzerinde dolaylı etkiler oluşturabileceği konusunda hemfikir.

Astrologlar, her burcun stresle başa çıkma şeklinin, uyku düzeninin, beslenme alışkanlıklarının ve duygusal dayanıklılık seviyesinin farklı olduğuna dikkat çekerek, bu durumun özellikle kış aylarında daha belirgin hale geldiğini söylüyor.

Soğuk havalarla birlikte artan stres, solunum yolu enfeksiyonları ve motivasyon düşüşünün, bazı burçlarda daha yoğun görüldüğü belirtiliyor.

Peki bu burçlar hangileri?

Balık Burcu

Astrologlar, Balık burcunu kış aylarında en savunmasız burçlardan biri olarak değerlendiriyor. Duygu yoğunluğuna bağlı stres artışı, Balıkların bağışıklık sistemini zayıflatarak grip ve çeşitli solunum yolu enfeksiyonlarına yatkınlık oluşturabiliyor. Uzmanlar, Balık burçlarının düzenli uyku ve sakinleştirici rutinlere yönelmesini öneriyor.

Başak Burcu

Titizlikleri ve detaycılıklarıyla tanınan Başaklar, stres kaynaklı sağlık sorunlarına kış aylarında daha sık maruz kalıyor. Uzmanlara göre artan kaygı düzeyi, bağışıklığın zayıflamasına ve özellikle sinüzit ile soğuk algınlığına sık yakalanmalarına neden oluyor.

Yengeç Burcu

Duygusal derinlikleriyle bilinen Yengeç burçları, güneş ışığının azalmasıyla birlikte kış aylarında yoğun duygu dalgalanmaları yaşayabiliyor. Bu durum, hem ruhsal hem fiziksel dayanıklılığı etkileyerek bronşit ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor.

Oğlak Burcu

Disiplinli ve iş odaklı Oğlaklar, kış mevsiminde kendi sağlık ihtiyaçlarını göz ardı etmeleriyle öne çıkıyor. Uzmanlar, bu burcun kış boyunca yorgunluk, vitamin eksikliği ve bağışıklık düşüşüne en sık maruz kalan gruplardan biri olduğunu belirtiyor.

İkizler Burcu

Hareketli, meraklı ve sosyal yapısıyla bilinen İkizler burcu, kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirdiği için kışın virüslere en hızlı yakalanan burçlardan biri olarak gösteriliyor. Bu nedenle grip ve nezle vakaları İkizlerde daha sık görülüyor.