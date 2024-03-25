Kış geri geldi! Doğu illeri için kar ve çığ uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri için çığ uyarısında bulundu.

AA

Türkiye yeni haftaya yağmurla başladı.

Hava sıcaklıklarının yükselişe geçeceği dönemin öncesinde soğuk hava dalgası batıdan doğuya ilerliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu illerini uyardı.

Yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Buna karşı bu bölgelerde dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın ilk saatlerden itibaren Muş, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın ve Siirt'in doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yağışların; Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi ile Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar; Mardin çevreleri, Batman'ın güneyi, Şırnak ve Siirt'in batısında ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)