Kış geri geldi! Hava sıcaklıkları düşüyor Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşecek.

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Türkiye, mart ayıyla birlikte ilkbahar mevsimine girildi.

Yurt genelinde ayın ilk günlerinde bahar havası etkili olurken, çok geçmeden birçok ilde sağanak yağmur yüzünü gösterdi.

Sıcaklıkların bir anda hızlıca düştüğü kentlerde, hafta sonuna kadar yağış bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar ülke genelinde azalarak mevsim normalleri civarına düşecek..

Yurt genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava hakim olacak

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Van dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu'ya çığ, Güneydoğu'ya toz taşınımı uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

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