Kış hazırlığı için kolları sıvayın: Ev yapımı tarhana tarifi

Kış aylarında içimizi sıcacık yapan besleyici tarhana çorbasını evinizde kendiniz kurutarak hazırlamaya ve sevdiklerinizle paylaşmaya ne dersiniz?

Buram buram Anadolu kokan enfes bir tarhana çorbasına kimse ‘hayır’ diyemez. El emeğiyle hazırladığınız, günlerce kurutarak ufaladığınız küçük lezzet tomurcuklarını kış aylarında iç ısıtan haliyle sofralarınıza taşıyoruz. İster kıymalı, ister şehriyeli her şekliyle beğeni toplayacak bu tarifle sevdiklerinize küçük paketlerle de sürprizler hazırlayabilirsiniz.

Geçmişten günümüze, annelerimizin hastalanınca şifa olsun diye kaynattığı bu çorba, vücudu hastalıklardan kurtarırken aynı zamanda oluşabilecek hastaların da önüne geçiyor. Her yöreye göre farklılık gösteren malzemeleri ve aromalarıyla çeşitlendirilebilen tarhananın, en sevilen halini beğeninize sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hazırsanız, işte tarifimiz!

EV YAPIMI TARHANA TARİFİ

Malzemeler

- 2 kg kuru soğan

- 2 kg domates

- 1 kg kapya biber

- ½ kg haşlanmış nohut

- ½ demet taze nane

- ½ demet maydanoz

- 1 kg süzme yoğurt

- 3 yemek kaşığı kaya tuzu

- 3 kg un

- 1 tatlı kaşığı kuru maya (isteğe bağlı)

- 250 gr Arnavut biberi (isteğe bağlı)

Yapılışı

İri parçalar halinde doğradığınız soğanı, domatesi ve biberi bir tencere alın. Acı olmasını istiyorsanız Arnavut biberi de ekleyebilirsiniz. Üzerine nohutları da ekleyip kısık ateşte kaynamaya bırakın. İlk aşamada dibinin tutmasını istemiyorsanız az bir miktar su ekleyebilirsiniz. Bu aşamada, kaynarken Ege yöresinde sıklıkla kullanılan tarhana otunu da ilave edebilirsiniz. Tabii ki piştikten sonra içerinden mutlaka almalısınız.

Domatesli karşımı 2 saat kadar kaynattıktan sonra varsa fazla suyunu süzün ve incecik doğradığınız yeşillikleri ekleyerek mutfak robotundan çekin. Ardından yoğurt ve tuzu ekleyip karıştırın. Havalar biraz serinse mayalanma kısmını hızlandırmak için kuru maya da ilave edebilirsiniz. Unu karşıma yedirerek ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Hazırladığınız hamurun üzerini örtüp bir gün mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru, ara sıra yoğurarak 2 gün boyunca bekletin. Bu aşamada hamurunuzun ekşimesini ve tarhana tadını almayı sağlamış olursunuz. Mayalanan hamuru parçalara bölüp, güneş gören ya da hava alan bir yerde bezin üzerine serin ve arada çevirerek kurumaya bırakın. Gelip gidip hamurlarla oynayarak daha küçük parçalara ayırmaya ve bu şekilde tekrar kurumalarını sağlayın.

Hamurunuz tamamen kuruduğunda ise mutfak robotundan çekin ve kevgirden geçirin. İri kalan parçalara tekrar aynı işlemi uygulayarak ufalanan parçaları yayarak tepsilerde biriktirin. Birkaç gün bu kez gölgede kurumaya bırakın ve kavanozlara alarak saklayın. Kış boyunca afiyetle tüketebileceğiniz tarhananın tadını çıkarın!

Kıymalı Tarhana Çorbası VİDEO