Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?

Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte araç sahibi olan vatandaşlar, "Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?" sorularını araştırmaya başladı.

Yaz ayları bitti ve soğuk havalar iyiden iyiye yüzünü göstermeye başladı..

Kış aylarına doğru ilerlediğimiz şu günlerde, trafiğe çıkan vatandaşların her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor.

Yağmur ve kar nedeniyle kayganlaşan yollarda kazalar kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle kış lastiğinin herkes tarafından uygulanması gerekiyor.

Kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını bilmeyenler ise "Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?" sorularını araştırıyor.

Kış lastiği uygulamasını hayata geçirmeyen sürücüler can kaybı dışında da cezalarla birlikte mal kaybı da yaşayabilir.

Peki, Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022? İşte yanıtı...

Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak 2022?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bulunuyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan araçlar, her yıl olduğu gibi bu sene yine 1 Aralık tarihinden itibaren zorunlu olarak kış lastiği uygulamasına başlayacak.

Bu uygulama 1 Nisan 2022 tarihine kadar geçerliliğini sürdürecek.

1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek uygulamada kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek. Hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmuyor.