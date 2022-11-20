Kış lastiği takmak zorunlu mu? Lastik değişimi ne zaman başlayacak?

Kış lastiği takmak zorunlu mu? Lastik değişimi ne zaman başlayacak?

İçişleri Bakanlığı denetimlerine tabi tutulan kış lastiği ile ilgili, "Kış lastiği takmak zorunlu mu? Lastik değişimi ne zaman başlayacak?" soruları gündem oldu.

Kış aylarında trafikte dikkatli olmak ve önlem almak gerekiyor. Kayganlaşan yollarda, kazaya davetiye çıkarmamalıyız.

Bu konuda dikkatli olmak için, öncelikle alınan kurallara uymalı ve ona göre davranmalıyız.

Bu kurallarında başında da kış lastiği uygulaması geliyor. Bazı araçların, kış lastiği takması gerekiyor.

Kasımın sonuna doğru gelirken ve soğuk havalarda yüzünü göstermeye başlarken, "Kış lastiği takmak zorunlu mu? Lastik değişimi ne zaman başlayacak?" soruları gündem oldu.

Peki, Kış lastiği takmak zorunlu mu? Lastik değişimi ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

Kış lastiği takmak zorunlu mu?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Hangi araçlar kış lastiği takacak?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre; Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan yabancı ve yerli plakalı araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacaklar. Ancak ticari araç sahiplerinin kış lastiği taktırmak için 1 Aralık tarihini beklememeleri istenildi.