Kış lastiği ve yaz lastiği arasındaki 3 temel fark

Ülkemizde araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmakla yükümlü. Peki kış ve yaz lastiği arasındaki farklar nelerdir? Sizler için sıraladık.

Aracın yollar temasını sağlayan lastikler, hayati önem taşıyor...

Frenler otomobilinizi değil tekerlekleri durdurur. Yani otomobilinizi durduran aslında lastiklerdir. Bu nedenle doğru mevsimde doğru lastik kullanımı da önemli.

Zorlu hava koşullarında, araçların kaza yapmasının önüne geçmek amacıyla kış lastikleri kullanılıyor. Sürücülerin merak konularında biri ise yaz lastikleri ile arasında ne fark olduğu.

Peki kış ve yaz lastiklerinin farkları nelerdir? Sıraladık...

Yaz lastiği, sıcak ve nemli koşullara, ve yaz yağışlarına gerektiği şekilde uyum sağlayan ve sıcak havalarda, yüksek performans gösteren lastik modelleridir.

Kış lastikleri, soğuk havalarda ortaya çıkan zorlu şartlara uyumlu şekilde üretilen, karlı ve buzlu yollarda maksimum yol tutuşu ve dolayısıyla sürüş konforu sağlayan lastik modelleridir.

7 DERECE KURALI

Yaz lastikleri, özellikle 7°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda kullanılmak üzere tasarlanmış bileşiklerle üretilir. Ancak, eğer bu sıcaklıkların altında kullanıldığında – çoğu sürücünün yaptığı gibi yaz lastikleri hızlı bir şekilde sertleşir.

Sonuç olarak, 7 derece sıcaklığın altında kullanılan yaz lastikleri sürüş özelliklerini hızla kaybetmeye başlayacaktır.

Kar yağmasa dahi hava sıcaklığı 7 derecenin altında ise kış lastikleri kullanılmalıdır. Çünkü kış lastikleri için kullanılan kauçuk bileşenleri, sıcaklık 7°C veya daha soğuk olduğunda daha güvenli sürüş sağlar.

LASTİK YAPISI

Kış lastiklerinin dişlerinde kılcal yarıklar bulunur. Bunun amacı, lastiğin karlı ya da çamurlu yollarda karşılaşılabilecek kaygan yüzeylere kolay bir şekilde tutunabilmesidir. Yaz lastiğinde ise bu tip yarıklar yer almaz.

FREN MESAFESİ

yaz lastikleri ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa bir fren mesafesi sunarken, kış lastikleri de buzlu, karlı zeminlerde etkili performans sunar.