Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?

Havaların soğuması ile birlikte, kış lastiğine dair detaylar da gündeme getirilmeye başlandı. Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?

Havaların soğumaya başlaması ile birlikte, trafikte olanların daha dikkatli olması gerekiyor.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yollarda, kaza ihtimali artıyor ve yollar tehlike saçabiliyor.

Bu nedenle kış lastiği uygulaması oldukça önemli.. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği bazı araçlara kış lastiği zorunlulu tutuluyor.

Kış lastiği olmayan araçlara ise ceza kesiliyor. Bu nedenle herkesin bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

Kış lastiği uygulamasının başlamasına az bir süre kala, "Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor?" soruları gündem oldu.

Peki, Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor? İşte yanıtı..

Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

Buna göre,; yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Hangi araçları kapsıyor?

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.