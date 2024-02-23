Kış ortasında bahar havası! Yurt genelinde sıcaklıklar yükseliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre bugünden itibaren yükselecek hava sıcaklıkları, yurt genelinde hafta sonu etkisini gösterecek.

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İHA

Hafta ortasından bu yana devam eden mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, adeta kışı bahara çevirdi..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklıkları artmaya devam edecek.

5 günlük hava tahmini raporuna göre, sıcaklık bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artıyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde bugün (cuma) mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)