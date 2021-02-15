Kış tadında bir atıştırmalık: Elmalı yulaflı kurabiye

Gün içerisinde ister evde ister dışarıda açlığınızı bastıracak, hazırlaması oldukça kolay sağlıklı bir atıştırmalık tarifimiz var.

Beslenmesine özen gösterenlerin en sevdiği şey şüphesiz ellerinin altında olabilecek sağlıklı bir atıştırmalık. Açken zararlı yiyeceklere olan ilgimizi köreltme özelliğine sahip bu atıştırmalıklar, lezzetleriyle de favoriniz olacak. Çeşitli meyve ve yemişler kullanarak da hazırlayabilir, kendi tarifinizi oluşturabilirsiniz. Balkabaklı ve armutlu versiyonlarını da denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum…

ELMALI YULAFLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

4 yemek kaşığı kepekli un

2 adet rendelenmiş elma

7-8 adet ceviz içi

1 tatlı kaşığı hindistancevizi yağı ya da tereyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu ya da karbonat

½ çay kaşığı muskat

½ çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

2 adet karanfil

Yapılışı

1. Fırınınızı önceden 190°C’de ısıtmaya başlayın.

2. Rendelediğiniz elmaları pişirme kabına alın ve baharatları ekleyip pişirmeye başlayın. Elmalar suyunu bırakıp çekinceye kadar kısık ateşte pişirdikten sonra soğumaya bırakın.

3. Elmalı karışımınız ılıdıktan sonra boş bir kaba aktarın. Ardından hindistancevizi yağı, kabartma tozu, yulaf ezmesi, ceviz ve kepekli unu ilave edip yoğurmaya başlayın.

4. Hamurunuz şekil alan bir kıvama gelince tamam demektir. İstediğiniz büyüklükte ve şekilde kurabiyelerinize şekil verip, yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

5. Kurabiyelerinizi üstü kızarıncaya kadar pişirin ve soğuyup sertleşmesi için tel üzerine dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun…