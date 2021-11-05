Kış tariflerinin lezzetlendiricisi: Bal kabağı baharatı

Soğuk havalarda bal kabağına mutfağınızda daha fazla yer vermek istiyorsanız, tariflerinizi çeşitlendirecek ve lezzetlendirecek baharat karışımını keşfetmeye ne dersiniz?

Bal kabaklı cheesecake, çörek, latte veya ekmek tariflerinde sıklıkla rastladığınız, aslında elinizin altında zaten var olan baharat karışımına gelin birlikte bir göz atalım. Üstelik haberin sonunda bu baharat karışımıyla sizler için lezzetli bir latte tarifi paylaştık!

Özellikle yabancı kaynaklı tariflerde ‘Pumpkin Spice’ olarak geçen baharat karışımını, ülkemizde her yerde bulmak mümkün olmayabiliyor. Neyse ki, içeriğinde bulunan baharatları mutfaklarımızda sıklıkla kullanıyoruz.

Siz de evlerinizde kış aylarında içinizi sıcacık yapacak bol baharatlı bal kabaklı yiyeceklere ya da içeceklere yer açmak istiyorsanız, tariflerinizi lezzetlendirecek bu baharat karışımını kullanmak üzere hazırda bekletebilirsiniz.

BAL KABAĞI BAHARATI TARİFİ

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı toz tarçın

- 1 tatlı kaşığı toz zencefil

- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

- ½ tatlı kaşığı yer yenibaharı

- ½ tatlı kaşığı öğütülmüş karanfil

- ¼ tatlı kaşığı rendelenmiş muskat

Yapılışı

Küçük bir kapta tarçın, zencefil, hindistan cevizi, yenibahar, muskat ve karanfil iyice birleştirilene kadar çırpın. Küçük bir kavanozda veya kapta tarifleriniz için saklayabilirsiniz.

BAHARATLI BAL KABAĞI LATTE TARİFİ

Malzemeler

- ½ fincan sert demlenmiş kahve

- 2 yemek kaşığı bal kabağı püresi

- 1 tatlı kaşığı bal

- ½ çay kaşığı bal kabağı baharatı

- 1 çimdik deniz tuzu

- 1 su bardağı süt

Üzeri için;

- Çırpılmış krema ya da krem şanti

- Bir tutam bal kabağı baharatı

Yapılışı

Kahve ve bal kabağı baharatını karıştırıp demlemeye bırakın. Büyük bir bardağa taze demlenmiş sıcak kahveyi, bal kabağı püresini, balı ve tuzu ekleyin. Karışım pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Sütü ısıtın. Sütü bir süt köpürtücü veya alternatif bir köpürtme yöntemi kullanarak çok sıcak olana kadar ısıtın ve köpürtün. Ya da köpürtme adımını tamamen atlayabilirsiniz. Sıcak sütü hemen kahve karışımına dökün.

Üzerine çırpılmış krema veya krem şanti sıkın. Bir tutam bal kabağı baharatıyla süsleyerek hemen servis yapın.