Türkiye karlı havanın etkisi altında...
Özellikle Türkiye'nin doğusunda kar yağışı etkili oluyor.
Şehir merkezlerinde ve kırsal yerleşimlerde kar yağışı hayatı felç ederken kayak merkezlerinde kaliteyi artırıyor.
Sömestir tatili ile okulların da tatile girmesi, kayak merkezlerinde yoğunluğu artırdı.
Kış tatil sezonunun tam ortası olan şu günlerde kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları günlük ölçülüyor.
Hakkari ilk sırada
Bu kapsamda Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 182 santimetreyle Hakkari'de kaydedilirken diğer merkezlerde veriler şu şekilde:
Kartalkaya'da 160,
Sarıkamış'ta 151,
Palandöken'de 149,
Ergan'da 118,
Palandöken 2'de 110,
Erciyes'te 80,
Kartepe'de 58,
Uludağ'da 45,
Çambaşı'nda 30,
Hesarek, Mersivan ve Yalnızçam'da 28,
Ilgaz ve Yıldız Dağı'nda 25,
Yıldıztepe'de 20,
Zigana'da 15,
Kop'ta 12
Denizli'de 10 santimetre
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