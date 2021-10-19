Kışın şifa amaçlı içilen ıhlamurun kilosu 400 liradan satılıyor

Havaların soğumasıyla talebin arttığı ve gribe şifa olan yaprak ıhlamurun kilosu 200 lirayken, çiçek ıhlamurun kilosuysa 400 liradan tezgahlarda yer alıyor.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hasta olmak istemeyen kişilerin sık sık tercih ettiği bitkisel ürünlerden biri de ıhlamur.

Bitkisel çaylar ve doğal şifa ürüneleri satılan dükkanların tezgahlarında, ıhlamur da yerini aldı.

Geçtiğimiz aylarda dağlardan toplanıp kurutulan ıhlamurlar, havaların soğumasıyla birlikte talep görmeye başladı.

KİLOSU 200 İLE 400 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Özellikle gribal enfeksiyonlara karşı kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ıhlamurun fiyatları ise 200 ila 400 lira arasında değişiyor.

Nilüfer Köylü Pazarı’nda bitkisel çaylar satan esnaf Serdar Çelik, çiçek ıhlamurun kilosunun 400, yaprak ıhlamurun kilosunun ise 200 lira olduğunu söyledi.

50 GRAMLIK PAKETLER HALİNDE SATILIYOR

Ihlamurları 50 gramlık paketler hâlinde hazırlayıp 10 liradan sattıklarını anlatan Çelik, ıhlamurda bu sene verimin düşük olduğunu, bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti.

"TALEP VAR, MAL YOK"

Ihlamurun kış öncesi büyük rağbet gördüğünü kaydeden Çelik, "Bu yıl ıhlamurda rekolte düşük. Aşırı bir talep var, ama mal yok. Ihlamurlar bize Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'den ve Karacabey Boğazı’ndan geliyor. Tahminim bu kış fiyatlar hiç düşmeyecek, aksine artacak. Bence önümüzdeki aylarda ıhlamurun kilosu 600 liraya kadar yükselecek." dedi.



