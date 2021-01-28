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- Kişisel Gelişimci Fatih Boyacı Stresten Kolayca Nasıl Kurtulacağımızı Anlattı
Kişisel Gelişimci Fatih Boyacı Stresten Kolayca Nasıl Kurtulacağımızı Anlattı
Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan stres hakkında bugün kişisel gelişimci Fatih Boyacı ile bir röportaj yaptık.
- Haber Merkezi
- 28.01.2021 - 16:46
Access Consciousness sisteminde sertifikalı kolaylaştırıcı olan Fatih Boyacı stresin olumsuz etkilerinden ve stresin bedende yol açtıklarından söz etti.
Stresin vücuda genel etkileri nelerdir?
- Baş ağrısı
- Kas gerginliği veya ağrı
- Göğüs ağrısı
- Yorgunluk
- Cinsel yaşamda değişim
- Mide bozukluğu
- Uyku sorunları
Stresin ruh haline genel etkileri nelerdir?
- Anksiyete
- Huzursuzluk
- Motivasyon veya odaklanma eksikliği
- Sinirlilik veya öfke
- Üzüntü veya depresyon
Stresin davranışınıza genel etkisi nelerdir?
- Aşırı yeme veya çok az yeme
- Öfke patlamaları
- Uyuşturucu veya alkol kullanımında artış
- Tütün kullanımı
- Sosyal izolasyon
- Daha az sıklıkta egzersiz yapma
Access Consciousness sisteminde yer alan ve Access Bars adı verilen seans ile, stresin meydana getirdiği tüm olumsuz sonuçlardan kolayca kurtulabileceğimizi belirten Fatih Boyacı.
Access Consciousness sisteminin Dünya’da 176 ülkede olduğunu ve bu sistemle bir çok kişinin kolayca stresten arındığını belirtti.