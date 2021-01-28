Kişisel Gelişimci Fatih Boyacı Stresten Kolayca Nasıl Kurtulacağımızı Anlattı

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olan stres hakkında bugün kişisel gelişimci Fatih Boyacı ile bir röportaj yaptık.

Access Consciousness sisteminde sertifikalı kolaylaştırıcı olan Fatih Boyacı stresin olumsuz etkilerinden ve stresin bedende yol açtıklarından söz etti.

Stresin vücuda genel etkileri nelerdir?

Baş ağrısı

Kas gerginliği veya ağrı

Göğüs ağrısı

Yorgunluk

Cinsel yaşamda değişim

Mide bozukluğu

Uyku sorunları

Stresin ruh haline genel etkileri nelerdir?

Anksiyete

Huzursuzluk

Motivasyon veya odaklanma eksikliği

Sinirlilik veya öfke

Üzüntü veya depresyon

Stresin davranışınıza genel etkisi nelerdir?

Aşırı yeme veya çok az yeme

yeme veya çok az yeme Öfke patlamaları

Uyuşturucu veya alkol kullanımında artış

Tütün kullanımı

Sosyal izolasyon

Daha az sıklıkta egzersiz yapma

Access Consciousness sisteminde yer alan ve Access Bars adı verilen seans ile, stresin meydana getirdiği tüm olumsuz sonuçlardan kolayca kurtulabileceğimizi belirten Fatih Boyacı.

Access Consciousness sisteminin Dünya’da 176 ülkede olduğunu ve bu sistemle bir çok kişinin kolayca stresten arındığını belirtti.