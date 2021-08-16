Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) personel alımı: Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sınavla uzman yardımcısı alımı yapacak. KVKK personel alımı için başvuru genel şartları ve tarihleri belli oldu. Peki KVKK personel alımı başvuru şartları neler?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), lisans mezunu ve YDS, KPSS gibi şartları yerine getiren adaylardan sınavla uzman yardımcısı alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan 10 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için sınav yapılacak.

10 adet Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı kadrosu için 2020 ve 2021 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, 9 Ekim 2021 tarihinde yazılı sınav yapılacak.

Peki, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte KVKK personel alımı başvuru şartları...

KVKK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman yardımcılığı giriş sınavı başvuruları, 31 Ağustos 2021 tarihinde başlayıp 27 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

Başvuru işlemleriyle ilgili yapılan resmi açıklamada, "Sınav başvuruları 31/08/2021 – 27/09/2021 tarihleri arasında Kurumun internet sitesinden (www.kvkk.gov.tr) indirilerek doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formuna, aşağıda istenilen belgelerin eklenmesi suretiyle başvuru süresi içerisinde Kuruma şahsen veya posta yoluyla teslim edilerek yapılacaktır. Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Kuruma intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır." denildi.

SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

KVKK uzman yardımcısı alımı için başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekiyor:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 75 puan ve üzerinde puan almış olmak,

c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-4 grubu için),

2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-33 ve KPSSP38 grubu için),

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, bilgisayar mühendisliği ve bilişim sistemleri mühendisliği bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSSP-3 grubu için),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) son beş yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

d) 2021 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1986 tarihinden sonra doğanlar)

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

a) Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve çıktısı alınarak imzalanacaktır).

b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,

c) Yabancı dil sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı, noter, üniversite veya Kurumca onaylı örneği (Belgenin aslı ve fotokopisi ile şahsen müracaat edilmesi halinde bir örneği tasdik edilerek, aslı iade edilecektir), (Eğitimi yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), (e-Devlet üzerinden alınmış "Yükseköğretim Mezun Belgesi" de geçerli kabul edilecektir),

d) Üç adet vesikalık fotoğraf,

e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisi,

6 - Sınav ücretinin yatırılması:

Sınava giriş ücreti olan 75,00 TL (Yetmişbeş), yazılı sınava katılmaya hak kazananlar tarafından, https://www.aybu.edu.tr/hukuk/ adresinde ilan edilecek tarihler arasında, üniversite tarafından bildirilecek banka hesabına yatırılacak olup, sınav ücretini süresinde yatırmayanlar sınava katılmaya hak kazanamayacak, sınav ücretini yatırmasına rağmen herhangi bir sebeple sınava katılmayanların ücretleri üniversite tarafından kendilerine iade edilmeyecektir.