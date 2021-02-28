Yerli ve yabancı turistler, hafta sonunda Türkiye'nin kış turizm başkenti Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Tatil için yurt içi ve yurt dışından Palandöken'e gelen tatilciler, haftanın son gününü kayak ve snowboard yaparak, çeşitli kış aktivitelerinde bulunarak geçirdi.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı merkezde, çocuklar da aileleriyle kızakla kayarak eğlendi.

Yenilenen mekanik tesislerin yanı sıra lüks otelleriyle kayakseverlere cazip tatil imkanları sunulan aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği merkezde yasaktan muaf tutulan turistler, salgın kurallarına uyarak güzel zaman geçirdi.

Kısıtlamadan muaf olan turistler, Palandöken'e akın etti FOTO GALERi

"KIŞIN SON FIRSAT GÜNLERİ"

Tatilcilerden, arkadaşlarıyla kayak yapmak için merkeze gelen Vahdet Alaattinoğlu, sıcak hava ve güzel pistlerde keyifli bir gün geçirdiklerini belirtti.

Herkesi Palandöken'e beklediklerini ifade eden Alaattinoğlu, "Kışın son fırsat günleri, insanlar zaten pandemi döneminde bunalmışlardı. Çocuklar yaz öncesi bir kış tatilini yaptı. Palandöken kış turizmi açısından en iyi fırsatlardan biri sunuyor. Bölgedeki turistik yerlerde bu imkanları bulabilmek imkansız." diye konuştu.