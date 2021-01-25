Kısıtlamadan muaf olan Uludağ'daki tatilcilerden parti

Kısıtlamadan muaf olan Uludağ'daki tatilcilerden parti

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan tatilciler, akşam saatlerinde partide bir araya geldi.

Kış turizminin önemli merkezleri arasındaki Uludağ'da sömestr yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'da otellerde konaklayanlar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor. Hal böyle olunca güneşli havanın da etkisiyle pistler doldu.

Tatilciler, pistlerde kayak, kızak ve snowboard yaparak ya da kar motoru gezintileriyle vakit geçirebiliyor.

MASKESİZ, MESAFESİZ PARTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, akşam saatlerinde müzik eşliğinde düzenlenen partide tatilcilerin maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Kısıtlamadan muaf olan Uludağ'daki tatilcilerden parti ViDEO

JANDARMADAN BELGE KONTROLÜ

Öte yandan Jandarma ekipleri, Yiğit Alan ve Milli Parklar'da zirve bölgesine gitmek isteyenleri koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle belge kontrolü de yapılıyor.