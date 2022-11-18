Kıskanç kaynana nasıl anlaşılır? Hiç şaşmayan 10 özellik!

Kıskanç kaynana nasıl anlaşılır? Hiç şaşmayan 10 özellik!

Kayınvalidenizin kıskanç olup olmadığını anlamakta zorlanıyorsanız, öne çıkan bazı özellikleri değerlendirebilirsiniz. İşte kıskanan kaynanaların ortak belirtileri...

Evlendikten sonra eşinizin ailesi sizin de aileniz sayılır. Bir alışma süreci söz konusu olur ve ardından kayınvalide, kayınpeder, kayınbirader, görümce yerini anne, baba, abi, abla alır. Ancak her ailede durum bu kadar sorunsuz gitmeyebilir.

Özellikle gelin-kaynana anlaşmazlıkları çoğu evlilikte görülen bir sorundur. Toplumda gelin ve kayınvalidenin zor anlaştığı ve birbirlerini sevmedikleri algısı da yüksektir.

Bu noktada akla ilk gelen durum kıskançlıktır. Oğullarını paylaşmak istemeyen anneler, bazı gerginlikler ortaya çıkarmakla itham edilmektedir.

Gelin ve kaynananın ortak paydası damattır. Annelerin oğullarına olan belki de orantısız sevgisiyle alakalı bir durum olabilir. Özellikle çocuklarını tek başına büyüten annelerde daha fazla yaşanabilecek bir durumdur.

Öyle ki, arama motorlarında sıklıkla "Kıskanç kaynana nasıl anlaşılır, neden gelini sevmez, neden oğlunu kıskanır?" gibi sorulara yanıt aranmaktadır.

Peki kıskanç kaynana nasıl anlaşılır? Oğlunu kıskanan anne belirtileri nelerdir?

Bu belirtiler varsa dikkat

Kıskanç bir kayınvalideye sahip olduğunuzu gösteren belirtiler arasında aşağıdakileri sayabiliriz;