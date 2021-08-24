Kışlık domates nasıl hazırlanır? Domates sosu tarifi...

Ağustos ayının son günlerinde kışa sebze hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. En taze ve kokulu zamanı olan domateslerle kışlık sos kavanozlamaya ne dersiniz?

Yaz aylarının en sevilen meyveleriyle reçeller, marmelatlar; en canlı renklere sahip sebzeleriyle konserveler, turşular kış sofralarına lezzet katmak için şimdiden kavanozlarda beklemeye başladı. Ağustos ayının sonlarında en bol zamanını yaşayan domateslerden birkaç kavanoz da olsa sos hazırlamasak olmaz dedik ve kolları sıvadık…

Bu tarifte her yemekte rahatlıkla kullanabileceğiniz klasik domates sosu tarifini paylaşıyoruz. Tabi ki, menemenlik, doğranmış ya da tüm olarak da konserve edebilirsiniz. Merak ettiğiniz tarifleri yorumlar kısmında bize sorabilir, paylaşımlarımızı takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz.

KIŞLIK DOMATES SOS TARİFİ

Malzemeler

- 10 kg Çanakkale domatesi

- 10 tatlı kaşığı tuz

- 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Öncelikle domateslerin arka kısımlarına artı şeklinde çizik atıp kaynayan tenceredeki suyun içerisine bırakın. Yaklaşık 1 dakika kadar kaynattıktan sonra soğuk su dolu kabın içerine çıkarın. Bu işlem domateslerin kabuklarının kolayca elle soymanızı sağlayacaktır. Dilerseniz kabuklu da pişirebilirsiniz.

Soyduğunuz kabukları tel üzerinde kurutup mutfak robotunda toz haline getirerek, yiyeceklerinizi çeşnilendirmede de kullanabilirsiniz.

Soyulmuş domatesleri ikiye bölüp derin bir tencerede biriktirin ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Her bir kg domates başına 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave edin. Domatesler tamamen yumuşayıp ezilinceye kadar kaynamaya bırakın. Bu esnada damak tadınıza göre sarımsak, kekik, biberiye gibi malzemelerle de lezzetlendirebilir, sosunuza farklılık katabilirsiniz. Ayrıca şeker ve sirkeyle dengeli bir tat da yakalayabilirsiniz.

Domatesler tamamen ezilince zeytinyağını ekleyin ve el blenderi kullanarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Dilerseniz tepsilere yayıp birkaç gün güneşte suyunu çekmelerini bekleyin. Evinizde güneşte bekletebileceğiniz bir alan yoksa tekrar ocakta çok kısık ateşte suyunu çektirebilirsiniz. Sosunuzun kıvamını dilediğiniz kıvamda bırakabilirsiniz.

Domatesleri tepside güneşte bekletmeyeceksiniz, sosunuz sıcakken kavanozlara paylaştırın ve kapaklarını sıkıca kapatın. Konserve kapağını kapatırken 2 geri 1 ileri tekniğini uygulamayı unutmayın. Ardından sıcak kavanozları ters çevirip tezgahta soğumalarını bekleyin. Böylelikle kapaklar vakumlanacaktır.

Domatesleri güneşte bekleteceksiniz, sosunuzu sıcaklığını kaybedecektir. Ya bir taşım kaynatıp yukarıdaki işlemi uygulayın ya da kavanozlara pay edip bu sefer kapaklarını suda kaynatıp kapatın ve yine ters çevirin.

Hazır olan konservelerinizi oda sıcaklığında ışık görmeyen bir yerde bekletebilir ya da buzdolabınızda muhafaza edebilirsiniz.

Afiyet olsun…