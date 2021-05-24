Kısmi emeklilik nedir, şartları nelerdir? Emeklilik hayali kuranlar dikkat..

Kısmi emeklilik, yaştan emekli olmaya deniyor. Peki kısmi yaştan emeklilik nedir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik hesaplama nasıl yapılır? İşte kısmi emeklilik şartları 2021...

Yıllarca çalışmaktan yorulan herkes, erken yaşta emekli olmayı hayal ediyor. Primini doldurup yaşını bekleyen milyonlarca vatandaş bulunuyor.

Bu kapsamda, milyonlarca çalışan erken emekli olmanın şartlarını araştırıyor. Bazı çalışanlar ise kısmi emekli olmayı tercih edebiliyor.

Aslında oldukça bilinen bir kavram olan kısmi emeklilik, yaştan emekli olma durumuna deniliyor. Kısmi emeklilikte yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekiyor.

Peki kısmi yaştan emeklilik nedir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik hesaplama nasıl yapılır? İşte kısmi emeklilik şartları 2021...

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Takvim’de yer alan bilgilere göre, yaştan emekli olabilmek için 3 dönem öne çıkıyor. Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olunabiliyor.

3600 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMAK

Bir kişinin 3 bin 600 günde emekli olabilmesi için 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olmak gerekiyor. Ayrıca erkeklerde ve kadınlarda emeklilik şartları da farklılık gösteriyor.

Erkeklerde 3 bin 600 gün şartına göre emekli olma durumu aşağıda verilmiştir: En az 15 senelik sigortalılık süresini tamamlaması, en az 3 bin 600 gün prim ödemesi ve yaş şartını yerine getirmiş olması gerekiyor.

Kadınlarda 3 bin 600 gün şartı ile emekli olma durumu ise şu şekildedir: En az 15 senelik sigortalılık süresini bitirmiş olmak, en az 3 bin 600 gün prim ödemiş olmak, yaş şartını yerine getirmiş olmak..

5400 GÜN PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMAK

İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında işe giren yani sigortalı olan ya da olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5 bin 400 gün olarak uygulanmaktadır.

Emeklilik yaşlarının tespiti 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları zamana göre belli olmaktadır.

Buna göre;

31 Aralık 2005 ile 1 Mayıs 2008 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan erkekler 63,

1 Ocak 2038’den sonra 5 bin 400 günü bitiren erkekler için 65 olarak uygulanır.

1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren erkekler 64

Fakat yaş hadlerinin uygulanması 5 bin 400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

İlk kez 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrası işe giren yani sigortalı olan ya da olacak kadınlar 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5 bin 400 gün olarak uygulanmaktadır.

Emeklilik yaşlarının tespiti 5 bin 400 günü tamamlayacakları/tamamladıkları zamana göre belirlenmektedir.

Buna göre;

1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 tarihlerinde 5 bin 400 günü bitiren kadınlar 61,

1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 62,

1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 63,

31 Aralık 2039 ile 1 Ocak 2040 tarihlerinde 5 bin 400 günü tamamlayan kadınlar 64,

1 Ocak 2042 tarihinden itibaren ise 65 yaşında emekli olacaktır.

ERKEKLERİN 5400 GÜN İLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

8 Eylül 1999 günü ile 30 Nisan 2008 günü arasında ilk kez işe giren erkeklerin kısmi emeklilik koşullarıyla yani 4 bin 500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlaması, 25 seneden beri sigortalı olması ve en az 4 bin 500 gün sayısı gerekmektedir.

KADINLARIN 5400 GÜN İLE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI

9 Eylül 1999 ile 30 Eylül 2008 günü arasında işe giren kadınların ise kısmi emeklilik şartlarıyla yani 4 bin 500 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlaması, 25 seneden beri sigortalı olması ve en az 4 bin 500 gün sayısı gerekmektedir.

Görüldüğü üzere, 8 Eylül 1999 gününden sonra işe girenler için normal emeklilik koşullarında sigortalılık süresi diye bir şart kalmamışken kısmi emeklilik için 25 senelik bir sigortalılık süresi şartı da getirilmiştir.

KISMİ EMEKLİLİK MAAŞI NE KADAR?

Kısmi emeklilik maaşları tahmin edilebileceği gibi normal emekliliğe göre daha düşüktür. 3 bin 600 günden emekli olan vatandaşlar, bin ile bin 600 Türk lirası arasında değişen miktarlarda emekli maaşı almaktadır.

4 bin 500 günde emekli olan vatandaşlar ise 600 ile bin 100 Türk lirası arasında değişen miktarlarda emekli maaşı almaktadır.

5 bin 400 günden emekli olan vatandaşlar ise 800 ile bin 200 Türk lirası arasında değişen miktarlarda emekli maaşı alabilmektedir.