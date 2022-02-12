Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
575.518
-2.37%
BTXN Coin
37.61
0.80%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Kıvanç Tatlıtuğ menemeni soğanlı tercih ediyor

    Menemeni soğanlı tercih eden Tatlıtuğ, mutfak hünerlerini sergilediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 13:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kıvanç Tatlıtuğ menemeni soğanlı tercih ediyor

    Lezzetli Türk yemeklerinden biri olan menemenin nasıl yapılacağı büyük bir tartışma konusu.

    Bir kesim menemenin içine soğan eklerken diğer kesim ise yalnızca biber ve domatesten yapılacağını savunuyor.

    TATLITUĞ TARAFINI SEÇTİ

    Kıvanç Tatlıtuğ da bu tartışmada kendi tarafını belli etti.

    Oyuncu tüpün üzerinde pişirdiği yumurtaları, farklı bir teknikle karıştırdı.

    Mutfak hünerlerini sergileyen Tatlıtuğ, menemenin üzerine son dokunuş olarak ise maydanoz serpiştirdi.

    MENEMEN ŞOVUNU PAYLAŞTI

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu, menemeni soğanlı tercih ediyor.

    İşte o anlar...

    Kıvanç Tatlıtuğ menemeni soğanlı tercih ediyor VİDEO

    Kıvanç Tatlıtuğ menemeni soğanlı tercih ediyor #1

    Kıvanç Tatlıtuğ menemeni soğanlı tercih ediyor #2

    Kıvanç Tatlıtuğ menemeni soğanlı tercih ediyor #3

    Kıvanç Tatlıtuğ menemeni soğanlı tercih ediyor #4


    Görüş Bildir