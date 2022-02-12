Menemeni soğanlı tercih eden Tatlıtuğ, mutfak hünerlerini sergilediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Lezzetli Türk yemeklerinden biri olan menemenin nasıl yapılacağı büyük bir tartışma konusu.

Bir kesim menemenin içine soğan eklerken diğer kesim ise yalnızca biber ve domatesten yapılacağını savunuyor.

TATLITUĞ TARAFINI SEÇTİ

Kıvanç Tatlıtuğ da bu tartışmada kendi tarafını belli etti.

Oyuncu tüpün üzerinde pişirdiği yumurtaları, farklı bir teknikle karıştırdı.

Mutfak hünerlerini sergileyen Tatlıtuğ, menemenin üzerine son dokunuş olarak ise maydanoz serpiştirdi.

MENEMEN ŞOVUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu, menemeni soğanlı tercih ediyor.

İşte o anlar...

Kıvanç Tatlıtuğ menemeni soğanlı tercih ediyor VİDEO

