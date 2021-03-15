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    Kıyamder’den Kızılay’a rekor bağış

    Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) üyeleri, İstanbul'un üç noktasında "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 17:01
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    Kıyamder’den Kızılay’a rekor bağış

    Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği (KIYAMDER) üyeleri, İstanbul 'un üç noktasında "Hayat kurtarmak senin kanında var" sloganıyla Türk Kızılay'a kan toplamda 5 yılda toplamda 4 bin 203 ünite bağışında bulundu.

    Şirinevler ve Edirnekapı Şehitliği ile Kağıthane Bosna Hersek Parkı'nda, Kızılay tarafından kurulan stantlara gelen dernek üyeleri ve kan bağışçıları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduklarına dair kendilerine gelen kan bağışı mesajlarını, polis ekiplerine göstererek içeri girdi.

    Kıyamder’den Kızılay’a rekor bağış #1

    Yapılan kontrollerin ardından vatandaşlar ve dernek üyeleri, kan bağışında bulundu.

    KIYAMDER Başkanı Mehmet Emin Demir, yaptığı açıklamada, bugüne kadar düzenledikleri kan bağışı organizasyonlarında KIYAMDER ailesi olarak 4 yılda  toplam 3 bin 585 ünite kan bağışı yapmıştık, bu yılda dün verdiğimiz 618 ünite ile  toplamda kan bağışımız 4 bin iki yüz üç ünite oldu dedi. Bu yıl dün (Pazar ) günü 3 bölgede toplam 618 ünite verdikleri ifade etti.

    Bu sene 5'incisi yapılan kan bağışı organizasyonunu İstanbul'un üç bölgesinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Demir, "KIYAMDER, kan bağışı organizasyonları ile herkesi insancıl bir davranış olan kan bağışında gönüllü olmaya davet ederek, bu konudaki toplumsal sorumluluğunu yerine getirmektedir." dedi.

    Kıyamder’den Kızılay’a rekor bağış #2

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