Kızarmış ekmeğe yakışan lezzet: Muhammara

Kızarmış ekmeğin etrafı saran kokusuyla sahur sofralarınıza farklılık katacak sürmelik bu sos, akşamdan kalan Ramazan pidelerine de çok yakışacak.

Yöreden yöreye göre değişen farklı isimleri olsa da, damaklarda bıraktığı eşsiz tadı aynı olan muhammara, kahvaltılıkların ve tabi ki sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti haline geldi. Yapması oldukça kolay olan bu sos buzdolabında ekmeklerin kızarmasını beklerken, uzun raf ömrüyle de her gününüze lezzetlendirmek için her daim hazır. Muhammaranın hakkını verebilmek için akşam için fazladan bir pide daha alıp sahura kızartmayı ve yanına çay demlemeyi sakın ola unutmayın.

Muhammara Tarifi VİDEO

MUHAMMARA TARİFİ

Malzemeler

- 4 dilim bayat ekmek içi

- 1 su bardağı ceviz içi

- 4 yemek kaşığı acı biber salçası

- 4 yemek kaşığı domates salçası

- 1/2 adet limon suyu

- 3 yemek kaşığı su

- 3 yemek kaşığı zeytinyağı

- 3 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı pul biber

- 1/2 tatlı kaşığı kimyon

- 1/2 tatlı kaşığı kişniş

Üzeri için;

- Zeytinyağı

Yapılışı

Bayat ekmek içlerini kenar kısımlarını alın ve iç kısımlarını bir kaba çıkarın. Ekmek içlerini ufalayıp su ve limon suyu ile ıslatın. Spatula yardımıyla ezerek karıştırın. Yumuşayan ekmek içlerinin üzerine acı biber salçasını, domates salçasını, zeytinyağını, kırmızı pul biberi, kimyonu ve kişnişi ilave edin.

Ceviz içini bıçakla iri parçalar halinde doğrayın ve ezilmiş sarımsaklarla birlikte kaba alın. Kaba aldığınız bütün malzemeyi spatula ile ezerek homojen bir şekilde karıştırın. Macun kıvamına gelen kahvaltılık sosunu kızarmış ekmek ile servis edin.

Afiyet olsun...