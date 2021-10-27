Kızılay KPSS şartsız personel alımı: Kızılay personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kızılay KPSS şartsız personel alımı: Kızılay personel alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kızılay, KPSS şartsız elektrik, teknisyeni, inşaat teknikeri, hemşire, biyomedikal mühendisi ve hasta kabül görevlisi alımı yapacak. İşte 2021 Kızılay personel alımı başvuru tarihleri ve şartları...

Kızılay, personel alımı ilanı yayınlamaya devam ediyor. Türkiye'nin farklı illerinde istihdam etmek üzere personel alımı yapan kurum, adaylarda KPSS şartı aramıyor.

Kurum, resmi kariyer sayfası üzerinden alım yapılacak kadroları, başvuru tarihleri ve şartlarını duyurdu.

Yayınlanan ilana göre Kızılay; elektrik, teknisyeni, inşaat teknikeri, hemşire, biyomedikal mühendisi ve hasta kabül görevlisi alımı yapacak.

Peki Kızılay personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 Kızılay personel alımı başvuru tarihleri ve şartları.....

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kızılay Elektrik Teknisyeni, İnşaat Teknikeri, Hemşire, Biyomedikal Mühendisi ve Hasta Kabul Görevlisi alımı başvuruları online olarak alınmaya devam ediyor.

Adaylar 12 Kasım 2021 tarihine kadar https://basvuru.kizilaykariyer.com/ resmi internet adresi üzerinde online olarak başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Elektrik Teknisyeni Başvuru Şartları:

Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Elektrik-Elektronik / Otomasyon / Mekatronik bölümlerinden mezun,

Minimum 2 yıl bina işletmelerinde (otel, hastane, AVM, rezidans vb.) çalışmış olan,

Elektrik alanında mesleki yeterlilik belgesine sahip,

Elektrikli ve elektronik ekipmanların montaj, bağlantı, devreye alma işlemlerini yapabilecek,

Mekanik, Elektro-Mekanik ekipmanların arıza tespit, tamir ve bakımını yapabilecek,

Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisi yüksek, dinamik, İletişim yönü güçlü,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

İnşaat Teknikeri Başvuru Şartları:

Üniversitelerin İnşaat Teknikerliği vb. bölümlerinden mezun,

Tercihen hastane ve otel projelerinde en az 3 yıl deneyim sahibi,

Bakım-Onarım işlerinde tecrübe sahibi,

Metraj ve keşif yapıp, hakediş kontrolü yapabilecek,

Mimari malzeme bilgisine sahip,

Projelerin mekanik ve elektrik koordinasyonlarını sağlayabilecek,

İnce inşaat işlerinde saha ve şantiye tecrübesine sahip,

Autocad, Microsoft Office programlarına iyi derecede hakim,

Analitik düşünebilme ve çözme becerisine sahip,

Gerekli durumlarda esnek çalışma saatlerinde görev yapabilecek,

Raporlama yapabilecek,

Uygulama ve denetim konusunda tecrübeli,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

Hemşire Başvuru Şartları:

Üniversitelerin Hemşirelik Bölümlerinden ve/veya Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik bölümlerinden mezun,

En az 2 yıl deneyimi olan,

Uygulanacak her türlü sağlık işleminin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlayabilen,

Öğrenmeye açık, olumlu iletişim becerilerine sahip, kendini iyi ifade edebilen, sözlü ve yazılı iletişimi güçlü,

Organizasyon ve koordinasyon becerisi gelişmiş, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk sahibi,

Eğitime ve gelişime açık,

Sorun çözme becerisi gelişmiş olan,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

Biyomedikal Mühendisi Başvuru Şartları:

Tercihen üniversitelerin Biyomedikal Mühendisliği,

Elektrik/Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Hastane veya tıbbi cihaz firmalarının biyomedikal bölümlerinde en az 4 yıl deneyim sahibi,

Sağlık kuruluşları çalışmaları ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi,

Cihazların bakım ve onarımında tecrübeli, teknik konularda yeterli donanım ve bilgiye sahip,

Multi-disipliner çalışma ortamında görev yapabilecek,

Analiz etme, yorumlama ve problem çözme becerisine sahip,

Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli,

Kalifikasyon ve validasyon süreçleri konusunda deneyim sahibi,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

Hasta Kabul Görevlisi Başvuru Şartları:

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Hastane otomasyon sistemleri konusunda tecrübeli,

Sağlık sektöründe en az 3 yıl deneyimi olan,

Sağlık sektöründe 'Hasta Kayıt Kabul' pozisyonunda çalışmış,

Hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilen aynı zamanda empati kurma becerisine sahip,

Planlama ve Organizasyon yeteneğine sahip,

İnsan ilişkilerinde başarılı, sabırlı, güler yüzlü ve dinamik,

MS Office programlarına hakim,

İstanbul / Anadolu yakasında ikamet eden,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli.

KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.