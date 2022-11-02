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    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü

    Kızılırmak'ın gözle görülür şekilde su seviyesinin azalması bölge halkını korkuttu. Irmak üzerindeki tarihi Eğri Köprü'nün ayaklarının otlarla kaplandığı görüldü.
    • 02.11.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 08:57
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    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü

    Türkiye’nin bin 355 kilometre ile en uzun ırmağı olan Kızılırmak, kuraklık ve bilinçsiz sulamadan nasibini aldı.

    Sivas’ın Gemerek ilçesinden geçen ırmağın suyunun azalmasıyla korkutan bir manzara ortaya çıktı.

    Tarihi Eğri Köprü'nün ayakları otlarla kaplandı

    Adeta otlağa dönüşen ırmak, geçtiğimiz yıl kış aylarında yoğun kar yağışıyla ilkbahar aylarında su debisi pik noktaya ulaşmıştı.

    İHA'nın aktarımına göre; Kızılırmak üzerinde bulunan ve ırmak ile özdeşleşen Selçuklu yapımı tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de sular coşkulu bir şekilde akarken, şimdilerde köprünün ayakları otlarla kaplandı.

    Öte yandan Kızılırmak’ın 7 ay önce çekilen görüntüyle şimdi çekilen görüntüsü kuraklığı gözler önüne serdi.

    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü VİDEO

    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü #1

    "Her sene gittikçe azalarak bu şekle büründü"

    İlçe sakinlerinden Ünsal Çetin, Kızılırmak’ın kuraklık yöre halkı olarak kendilerini çok üzdüğünü belirterek, “Yerleşim olarak bu çevrede bulunduğum için uzun zamandır burayı gözlemleyebiliyorum. Eskiye dönecek olursak bu Kızılırmak yakında ki bahçelere taşardı. Daha sonradan buraya set çektiler ve buradan akmaya başladı. Benim gözlemim her sene gittikçe azalarak bu şekle büründü. Eskiden ırmağın tabanını görmek mümkün değildi. Artık yer altı sularının çekilmesi, tarımsal sulamaların fazlalaşması kuraklık safhasına getirdi. İlkbaharda yağışların bol olması nedeniyle suyumuz köprünün gözlerinden akıyordu. Yağış olmaması nedeniyle de şu an su az seviyede. Bu görüntü yöre halkı olarak bizi çok üzüyor. Şu anda tamamen hayvanların bile gelip otlayabileceği bir hale geldi.” dedi.

    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü #2

    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü #3

    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü #4

    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü #5

    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü #6

    Kızılırmak, debisinin düşmesiyle otluğa dönüştü #7


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