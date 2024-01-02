Kızılırmak Deltası kızıla boyandı, görüntüler hayran bıraktı Su eğrelti otu olan ‘azolla filiculoides’ ile kaplanan UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda ortaya çıkan tablo gibi görüntüler, fotoğraf tutkunlarını mest etti.

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İHA

Türkiye’nin en önemli sulak alanlarından biri olan Samsun’daki Kızılırmak Deltası, eğrelti otu ile kaplandı.

Her yıl olduğu gibi yine kızıla boyanan delta, fotoğraf tutkunlarının ve kanosevenlerinin gözdesi haline geldi.

Eğrelti otunun arasında kano yapanlar havandan görüntülenirken, kızıla bürünen Kızılırmak Deltası’na giden vatandaşlar, böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

"İlk defa bu anı yaşadım ve büyük mutluluk duydum"

Kano tutkunu Tayfun Çapraz, “Samsun’da Kızılırmak Deltası kuş çeşitliliği açısından çok zengin bir yer. Buranın eşsiz bir doğası mevcut. Kızıla bürünen deltada anın tadını çıkardık. Yıllardır kano sporu ile ilgileniyorum.

Diğer spor aktivitelerimiz var. Samsun çeşitli spor aktivitelerinin yaşanacağı bir yer. Geçen sene Kızılırmak Deltası’nda papatyalar içinde bu anı yaşamıştım. Bu şekilde kaplanan deltada ilk defa bu anı yaşadım ve büyük mutluluk duydum.” dedi.

"Genelde hep normal suda yüzüyorduk"

Recep Gökhan Kadan ise “Deltanın kırmızı rengini gördük. Bu güzel doğanın, anın tadını çıkartmak için buraya geldik. Güzel görüntüler oluştu. Güzel bir an oldu. Daha önce bu tarz bir yer görmemiştim. Genelde hep normal suda yüzüyorduk. Bu mevsimde burası çok güzel oldu.” diye konuştu.

Eğrelti otu suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonlarının olduğu ve 'yeşil altın madeni' olarak adlandırıldığı biliniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)