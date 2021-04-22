Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler ilgi çekiyor

Samsun'da Kızılırmak Deltası'nda suda açan su düğün çiçeği bulunduğu 19 Mayıs ilçesinin tanıtım için kullanılıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda suda açan ve zehirli olduğu için "zehirli güzellik" olarak da anılan su düğün çiçeği, ilçenin tanıtımında önemli rol oynuyor

KIZILIRMAK DELTASI, UNESCO DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİNDE

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda, nisan ile mayıs aylarında açan su düğün çiçeğinin (Ranunculus trichophyllus​​​​​​​) oluşturduğu manzara, doğaseverlerle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"İLGİ KISITLAMALARIN OLMADIĞI ZAMANLARDA ÇOK YOĞUN"

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, koronavirüs nedeniyle kısıtlamanın olmadığı dönemlerde Kızılırmak Deltası'nın ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

SU DÜĞÜN ÇİÇEĞİ AYNI ZAMANDA ZEHİRLİ

Ülke genelinden ve yurt dışından gelecek turistlerin ilgisini çekebilmek için sosyal medyadan tanıtım çalışmaları yürüttüklerini belirten Topaloğlu, özellikle bu dönemde açan zehirli güzellik olarak adlandırılan su düğün çiçeğinin görsellerini belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilçelerinin tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

"ALTERNATİF TURİZM İÇİN"

Su düğün çiçeğini alternatif turizmi geliştirmek için değerlendirmek istediklerini belirten Topaloğlu şunları kaydetti:

"Tabiatın canlanmasıyla ayrı bir hareketliliğin yaşandığı deltada, kökleri zehirli ve yakıcı bir bitki olduğu için 'zehirli güzellik' olarak da anılan su düğün çiçeğini herkesin görmesini ve tanımasını arzuluyoruz. 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçe sınırları içinde yer alan Kızılırmak Deltası'nda açan bu çiçek turistlerin ilgi odağı haline gelecektir. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminin biraz daha rahatlamasıyla bölgenin büyük ilgi göreceğini tahmin ediyoruz."