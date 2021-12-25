Eğrelti otuyla kaplanan UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti kızıl rengiyle dikkat çekiyor.

Samsun'un 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti görenleri şaşırtıyor.

Delta; suyu temizlemesi, biyokütle enerjisi olarak kullanımı gibi birçok fonksiyonları olduğu bilinen ve 'yeşil altın madeni' olarak adlandırılan bir tür eğrelti otuyla kaplandı.

SU YÜZEYİ KIZILA BÜRÜNDÜ

"Azolla filiculoides" ismi verilen eğrelti otunun suyun yüzeyini kızıla kaplamasıyla ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşlar ise o anları telefonlarıyla kayda aldı. Vatandaşlar böyle bir manzara ile ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Eğrelti otuyla kızıla bürünen Kızılırmak Deltası'ndan eşsiz görüntüler